Нафтогаз обещает Газпрому не «задирать» цену на транзит

Украинская сторона не намерена повышать ставку транзита российского газа, но ждет от "Газпрома" уступок в вопросе цены на голубое топливо, сообщил пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы исходим из экономически обоснованной цены, не собираемся задирать цену, чтобы получить дополнительную прибыль", - сказал он. По его словам, украинскую сторону устраивает сохранение существовавшей в прошлом году цены при ставке транзита 1,7 доллара за тысячу кубометров (на 100 километров). "Мы будем исходить из цены, которую будет предлагать "Газпром", - отметил Землянский.

При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" ждет от "Газпрома" движения навстречу. "Если ставка 1,7 доллара при цене 250 (льготная цена 1 тысячи кубов газа, предложенная "Газпромом" Киеву на 2009 год), то мы теряем полмиллиарда долларов, мы на это не согласны", - заявил он. Украина считает, что оптимальная цена топлива находится в диапазоне 200-235 долларов. Землянский напомнил, что российская сторона отказалась продавать Киеву газ по цене 235 долларов за тысячу кубов газа при повышении тарифа на транзит до 1,8 за тысячу кубометров на 100 километров. "Газпром" заявил, что в связи с отказом Киева от предложенной льготной цены тариф текущего года составит 418 долларов.

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