Суд в Николаеве отказался брать под стражу полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На заседание явился Денис Ляхвацький и трое других обвиняемых полицейских. Подозреваемый говорит - таки стрелял, но не хотел убивать мужчину.

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Представители семьи погибшего ходатайствовали о заключении всех подозреваемых под стражу. Однако суд это ходатайство отклонил.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший оказывал сопротивление, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

Позже появилась информация, что житель Кривого Озера Цукерман скончался от огнестрельных ранений. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем.