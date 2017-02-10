Суд в Николаеве отказался брать под стражу полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера
Сегодня там судят четверых полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера Цукермана.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На заседание явился Денис Ляхвацький и трое других обвиняемых полицейских. Подозреваемый говорит - таки стрелял, но не хотел убивать мужчину.
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Представители семьи погибшего ходатайствовали о заключении всех подозреваемых под стражу. Однако суд это ходатайство отклонил.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший оказывал сопротивление, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».
Позже появилась информация, что житель Кривого Озера Цукерман скончался от огнестрельных ранений. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем.