Задумчивая пандочка, ручной лис и другие новости из жизни животных (фотоподборка)

17:40, 10 февраля 2017
Общество
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Подборка лучших фотографий животных за рабочую неделю 6-10 февраля 2017 года, опубликованных в фотосервисе Reuters.

Новорожденный белый носорог рядом с матерью в Сафари-парке недалеко от Тель-Авива, Израиль, 6 февраля 2017 года
Новорожденный белый носорог рядом с матерью в Сафари-парке недалеко от Тель-Авива, Израиль, 6 февраля 2017 года /  © REUTERS
Дикие бизоны при перевозке на ПМЖ в Национальный парк в Альберте, Канада, опубликовано 6 февраля 2017 года
Дикие бизоны при перевозке на ПМЖ в Национальный парк в Альберте, Канада, опубликовано 6 февраля 2017 года /  © REUTERS
Рожденный в неволе птенец кондора вместе с родителем в зоопарке в Боливии, 6 февраля 2017 года
Рожденный в неволе птенец кондора вместе с родителем в зоопарке в Боливии, 6 февраля 2017 года /  © REUTERS
Птенец фламинго в зоопарке в Боливии, 6 февраля 2017 года
Птенец фламинго в зоопарке в Боливии, 6 февраля 2017 года /  © REUTERS
Перелетные птицы в Национальном парке Пало Верде в Коста-Рике, 7 февраля 2017 года
Перелетные птицы в Национальном парке Пало Верде в Коста-Рике, 7 февраля 2017 года /  © REUTERS
Птица в Национальном парке Пало Верде в Коста-Рике, 7 февраля 2017 года
Птица в Национальном парке Пало Верде в Коста-Рике, 7 февраля 2017 года /  © REUTERS
Полугодовалая гигантская панда в Венском зоопарке, Австрия, опубликовано 7 февраля 2017
Полугодовалая гигантская панда в Венском зоопарке, Австрия, опубликовано 7 февраля 2017 /  © REUTERS
Пятимесячный карликовый бегемот с матерью в вольере недалеко от Малаги, Испания, 8 февраля 2017 года
Пятимесячный карликовый бегемот с матерью в вольере недалеко от Малаги, Испания, 8 февраля 2017 года /  © REUTERS
Сотрудница зоопарка в Красноярске с 11-месячным лисом во время тренировки в рамках программы приручения диких животных, Сибирь, 8 февраля 2017 года
Сотрудница зоопарка в Красноярске с 11-месячным лисом во время тренировки в рамках программы приручения диких животных, Сибирь, 8 февраля 2017 года /  © REUTERS
Знакомство лисы с ламой в зоопарке Красноярска, Сибирь, 8 февраля 2017 года
Знакомство лисы с ламой в зоопарке Красноярска, Сибирь, 8 февраля 2017 года /  © REUTERS
Голубь во время снегопада в Нью-Йорке, 9 февраля 2017 года
Голубь во время снегопада в Нью-Йорке, 9 февраля 2017 года /  © REUTERS
Сибирские тигры играют друг с другом в заповеднике в Китае, опубликовано 10 февраля 2017 года
Сибирские тигры играют друг с другом в заповеднике в Китае, опубликовано 10 февраля 2017 года /  © REUTERS

В частности, в израильском Сафари-парке недалеко от Тель-Авива показали маленького белого носорога, который родился лишь около недели назад.

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В зоопарке Красноярска, что в Сибири, показали, как тренируют лисиц в рамках программы приручения диких травин. 11-месячный лис ведет себя как ручной щеночек. Также его приучают общаться с другими животными, в частности, с ламой.

Кроме того, на этой неделе выяснилось, что в китайском зоопарке города Харбин по неизвестной причине поправились амурские тигры. Сообщалась, что лишний вес мешает животным прыгать и развлекаться, поэтому, они только переваливаются с боку на бок.

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Теги: #фоторепортаж#животные