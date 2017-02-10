Задумчивая пандочка, ручной лис и другие новости из жизни животных (фотоподборка)

В частности, в израильском Сафари-парке недалеко от Тель-Авива показали маленького белого носорога, который родился лишь около недели назад.

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В зоопарке Красноярска, что в Сибири, показали, как тренируют лисиц в рамках программы приручения диких травин. 11-месячный лис ведет себя как ручной щеночек. Также его приучают общаться с другими животными, в частности, с ламой.

Кроме того, на этой неделе выяснилось, что в китайском зоопарке города Харбин по неизвестной причине поправились амурские тигры. Сообщалась, что лишний вес мешает животным прыгать и развлекаться, поэтому, они только переваливаются с боку на бок.