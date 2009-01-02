Кабмин требует от Нацбанка более 4 миллиардов за каждый квартал

Кабинет министров Украины обязал Национальный банк в 2009 г. вносить в Государственный бюджет ежеквартально равными частями превышение доходов над расходами Нацбанка на общую сумму не меньше 4 млрд. 8 млн. 112 тыс. грн.

Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.