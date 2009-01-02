Отныне Газпром будет продавать Украине газ по 418 доларов - Миллер

"Газпром" будет продавать Украине газ по рыночной цене - 418 долл. за тысячу кубометров.

Об этом заявил вчера вечером глава российской компании Алексей МИЛЛЕР, передает Радио «Свобода».

Он объяснил это тем, что Киев отказался от предложенной ему накануне льготной цены - 250 долл.

С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. О дате возможного возобновления переговоров ничего не сообщается. При этом и Киев, и Москва заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

Евросоюз и США призвали Россию и Украину как можно скорее разрешить газовый спор.

Как сообщалось, в 2008 году Украина платила 179,5 долл. за тысячу кубометров газа. Украинское руководство считает, что, руководствуюсь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.