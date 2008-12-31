В Закарпатье умерла одна из пострадавших от взрыва

В Закарпатье скончалась женщина, которая пострадала вчера при взрыве газа в двухэтажном здании кафе в селе Клиновая Гора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, взрыв газовоздушной смеси в здании кафе, где проводились завершающие строительные работы, произошел 30 декабря в 13.25. В результате взрыва семь женщин-строителей получили ожоги и были госпитализированы в центральную райбольницу.

Взрывом повреждены терраса, двери, окна и несущие конструкции здания.

Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов. Правоохранительными органами проводится расследование.