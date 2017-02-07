Подстреленный Пашинским человек получил статус потерпевшего – адвокат

Такое определение вынес Печерский районный суд 1 февраля, сообщила в Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года на Киевщине произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Об этом сам Пашинский написал на своей странице Facebook.

В полиции сообщили, что по факту инцидента начато уголовное производство по ст 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

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В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище. По информации прокуратуры Киевской области, инцидент, в котором принимали участие 4 человека, произошел в поселке Хлепча.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что Пашинский с женой ехали на "Мерседесе" мимо микроавтобус "Фольксваген", который стоял на неосвещенной дороге. "Мерседес" его объезжал. "Было сделано замечание о том, что не выключены габаритные огни и нет знака аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, нардеп использовал огнестрельное оружие "Глок 19", - сообщил Чибисов.