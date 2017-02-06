НАБУ задержало пятерых подозреваемых в присвоении 30 млн грн средств одной из АЭС

<img alt="Затримані – службова особа АЕС ДП " НАЕК="" "Енергоатом"="" та="" четверо="" представників="" комерційних="" структур="" bykvu.com"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1463733397-3369.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1463733397-3369.jpg" title="Затримані – службова особа АЕС ДП ">

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Задержали пятерых человек, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 30 миллионов гривен по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - говорится в сообщении.

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Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и четверо представителей коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и выполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза), сообщили в пресс-службе.

В течение суток задержанным планируется сообщить о подозрении и в дальнейшем избрать меры пресечения, добавили в НАБУ.