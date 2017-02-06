НАБУ задержало пятерых подозреваемых в присвоении 30 млн грн средств одной из АЭС
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали пятерых подозреваемых в присвоении 30 млн грн средств одной из атомных электростанций ГП «НАЭК «Энергоатом».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.
«Задержали пятерых человек, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 30 миллионов гривен по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - говорится в сообщении.
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Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и четверо представителей коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и выполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза), сообщили в пресс-службе.
В течение суток задержанным планируется сообщить о подозрении и в дальнейшем избрать меры пресечения, добавили в НАБУ.