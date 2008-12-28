Трагедия в Евпатории: появились новые обстоятельства

Экспертная группа Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору исключает неисправность подводящих систем газопровода в качестве причины взрыва в жилом доме №67 по ул. Некрасова в Евпатории.

По словам председателя группы Владимира КИСЕЛЕВА, к такому выводу ее члены пришли на основании исследований в состоянии газоснабжающего оборудования, которая обеспечивала пострадавший дом, сообщает пресс-служба Госгорпромнадзора.

«Испытания показали, что ГРП работает в соответствии с требованиями нормативных документов. Не выявлены нарушения и в работе предохранительных приборов", - отметил В.КИСЕЛЕВ.

Он также подчеркнул, что экспертная группа исключает возможность попадания бытового газа в подвальное помещение дома как наиболее вероятный эпицентр взрыва. Это доказали испытания подземной части подводящего газопровода и инженерных коммуникаций здания.

В.КИСЕЛЕВ сообщил, что сегодня работа ГРП №1 возобновлена, он работает в обычном режиме, обеспечивая голубым топливом жилые дома, которые соединены в одну систему с пострадавшим в результате взрыва домом.

Руководитель экспертной группы также отметил, что появились новые обстоятельства. В частности, в найденных баллонах кроме привычных бутана и кислорода находился совсем новый газ, так называемый "МАФ", имеющий большую летучесть и значительно меньший порог взрывчатости.

Именно поэтому, по его словам, для выяснения причин взрыва к работе привлечены самые лучшие ученые и специалисты по вопросам газоснабжения и эксплуатации емкостей под высоким давлением.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены два подъезда. В результате трагедии 27 погибло, 21 человек спасен.