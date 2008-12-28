Продолжается расследование причин взрыва в Евпатории

На протяжении вчерашнего дня в Евпатории, где произошел взрыв в жилом доме, подразделения МЧС и городские коммунальные службы расчищали территорию, вывозили обломки, восстанавливали газоснабжение в прилегающих домах.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, жильцам пострадавшего дома оказывалась помощь в выносе и вывозе личного имущества.

По информации МЧС, в этих мероприятиях было задействовано 187 человек и 5 единиц техники, в том числе 51 спасатель и 2 единицы техники МЧС.

В то же время, комиссия по проверке технического состояния квартир в подъездах, которые не были повреждены в результате взрыва, проводила визуальное обследование конструкций дома.

Продолжается расследование причин взрыва, приобретение нового жилья для пострадавших, выплата компенсаций за утраченное имущество. В местном санатории "Фемида" временно расселен 121 житель поврежденного дома, организовано питание, медицинская и психологическая помощь. Ситуация находится под постоянным контролем МЧС.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. В результате трагедии 27 человек погибли, 21 удалось спасти.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.