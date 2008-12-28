Газпром сомневается, что Нафтогаз выплатит долг до Нового года

12:17, 28 декабря 2008
Общество
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Миллер разослал письма партнерам

Газпром не верит в способность украинского Нафтогаза расплатиться по долгам до наступления Нового года.

Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил официальный представитель российской газовой монополии Сергей Куприянов. В то же время он сказал, что стороны активно ищут возможные схемы, которые позволили бы украинской стороне погасить долг. Теме поставок энергоносителей был посвящен и телефонный разговор премьеров Украины и России. Подробности беседы Тимошенко и Путина не сообщаются. Известно лишь, что разговор состоялся по просьбе украинской стороны.

Между тем, руководство Газпрома не исключают, что проблема транзита энергоносителей может затронуть и Европу, хотя компания обещает сделаеть все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками газа. Об этом говорится в письме, которое глава «Газпрома» Алексей Миллер направил зарубежным партнерам.

 

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