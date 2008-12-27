Кабмин запретил банкам отбирать квартиры
13:42, 27 декабря 2008Общество
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... если клиент выплачивает проценты
Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому банкам запрещено отбирать у граждан квартиры, приобретенные по кредитным договорам с банками, если клиент выплачивает хотя бы проценты по обслуживанию кредита.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина, в этом решении также говорится о запрете коммерческим банкам увеличивать процентные ставки по уже выданным кредитам.
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