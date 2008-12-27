Милиция нейтрализовала банду на автомагистрали Одесса-Киев

В Одесской области сотрудники Великомихайловского райотдела милиции задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступную группу в составе семи лиц, причастных к совершению разбойного нападения на водителя-дальнобойщика на 391-м километре автомагистрали Киев-Одесса.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в области, бандиты напали на водителя грузовика в ночное время, применив к нему насилие и завладев его мобильным телефоном и деньгами в сумме 150 грн.

Сам грузовик с 27 тоннами мороженой рыбы стоимостью 130 тыс. грн. бандитской шайкой был угнан в неизвестном направлении.

До этого резонансного преступления двое из семи задержанных, согласно оперативным данным, совершили нападение на водителя грузового автомобиля «КамАЗ», который перевозил контейнер с 68 холодильниками «LG».