Ющенко снял гриф секретности с нескольких своих указов
17:51, 26 декабря 2008Общество
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За январь-март 2005 года
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снял отметку “Опубликованию не подлежит” из ряда своих указов за январь-март 2005 года.
Об этом говорится в соответствующем Указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.
Подавляющее большинство настоящих документов касаются кадровых назначений и увольнений в украинских силовых органах.
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