Ющенко снял гриф секретности с нескольких своих указов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снял отметку “Опубликованию не подлежит” из ряда своих указов за январь-март 2005 года.

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

Подавляющее большинство настоящих документов касаются кадровых назначений и увольнений в украинских силовых органах.