Жебривский встретился с блокировщиками возле Бахмута: оружия у них не увидел, ведут себя спокойно

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Народных депутатов на блокпосту не было. Предложил блокирующим алгоритм действенного контроля за перемещением алкогольных и табачных изделий, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины. Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм", - отметил глава ВГА.

По его словам, договорились также о том, что "ребята сейчас пропустят вагоны с карьера на временно оккупированную территорию".

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"У ребят на блокпосту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они рядовые бойцы. Решение по блокировке принимают народные депутаты", - написал Жебривский и добавил, что дальнейшие решения будут приниматься после встречи с народными депутатами в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, накануне департамент коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области сообщил, что в 10.39 в колл-центр 102 поступило сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 неизвестных вооруженных людей в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно на улице Корсунского, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги.

На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

В связи с тем, что в районе передвигается большое количество неизвестных людей с оружием, по распоряжению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского отдела полиции был поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Информация о происшествии передана в СБУ.