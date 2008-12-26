Погода на Новый год

27-28 декабря в высокогорье Карпат сохраняется опасность схода снежных лавин.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На территории Украины 27 декабря облачно. Без существенных осадков, лишь местами в южных, а ночью и в западных областях пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 14° мороза, днем 3-8° мороза; в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. В Крыму снег и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, на Южном побережье около 0°, днем от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах страны гололедица.

28-29 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, только в северной и восточной части, а ночью 28 декабря и в Крыму местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-12°, на Левобережье и в Карпатах 11-16° мороза, на юге Крыма 0-5° мороза; днем 2-8°, на востоке до 12° мороза, в Закарпатье и на юге Крыма от 1° мороза до 4° тепла; 29 декабря на Левобережье ослабление мороза на 2-4°.

30-31 декабря без существенных осадков. Температура в восточной половине (кроме Крыма) ночью 13-18° мороза, 31 декабря местами 20-23° мороза, днем 9-15° мороза; на остальной территории ночью 8-14°, днем 2-8° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

1 января сохранится холодная погода, без осадков. 2-3 января ожидается небольшой снег, только ночью 2 января в юго-восточной половине без осадков; ночью ослабление мороза на 5-9°, дневная температура существенно не изменится, только на востоке несколько повысится.

4-5 января преимущественно без осадков; ночью понижение температуры до 7-14° мороза, днем температура существенно не изменится.

В Киевской области 27 декабря облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 8-10°, днем 5-7° мороза. По области ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

28-29 декабря - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

30-31 декабря без существенных осадков. Температура ночью 8-14°, днем 2-8° мороза.