ГПУ оценила "Межигорье" в 10 миллиардов гривень

Его описывали на протяжении прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, говорится в сюжете ТСН.

Пока описанное имущество арестовывают, но не целиком, а тематическими частями. Уже есть решение суда относительно автопарка, алкоголя и недвижимости. Теперь к списку добавили еще корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов "Межигорья".

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Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест, окончательно подсчитают его стоимость и добавят к делу о завладении Януковичем государственной резиденции.

"Потрачено на строительство, закупку разного рода вещей и так далее – это не окончательная цифра, она может быть до 10 миллиардов грн. Это то, что касается затрат, например, ваза и документы, стоит столько-то. А там, где таких документов нет, будет назначаться экспертиза", - пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.