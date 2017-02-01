В Днепре медики заверили о готовности к прибытию раненых из Авдеевки

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Тем временем продолжается борьба за жизнь военных, подвергшихся крайне сложных ранений накануне.

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В областной больнице Мечникова провели шесть сложнейших операций.

Также врач рассказал о состоянии здоровья ранее привезенных пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Одессу доставили 13 раненых под Авдеевкой бойцов АТО.