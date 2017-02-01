В Днепре медики заверили о готовности к прибытию раненых из Авдеевки
20:31, 01 февраля 2017Общество
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Чтобы освободить места в больницах, часть стабилизированных бойцов сегодня отправили в одесский госпиталь.
В Днепре медики в полной готовности ждут прибытия раненых из Авдеевки
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Тем временем продолжается борьба за жизнь военных, подвергшихся крайне сложных ранений накануне.
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В областной больнице Мечникова провели шесть сложнейших операций.
Также врач рассказал о состоянии здоровья ранее привезенных пациентов.
Как сообщал УНИАН, в Одессу доставили 13 раненых под Авдеевкой бойцов АТО.
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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой