В Днепре медики заверили о готовности к прибытию раненых из Авдеевки

20:31, 01 февраля 2017
Общество
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Чтобы освободить места в больницах, часть стабилизированных бойцов сегодня отправили в одесский госпиталь.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Тем временем продолжается борьба за жизнь военных, подвергшихся крайне сложных ранений накануне.

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В областной больнице Мечникова провели шесть сложнейших операций.

Также врач рассказал о состоянии здоровья ранее привезенных пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Одессу доставили 13 раненых под Авдеевкой бойцов АТО.

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#больница#раненные