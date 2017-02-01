"Черноморнефтегаз" заявил, что "впервые слышит" об обстреле украинского самолета

"У нас никакой информации нет, первый раз слышим об этой ситуации", — цитирует сообщение "Черноморнефтегаза" РИА Новости.

Читайте также"Посеять хаос": глава контрразведки рассказал о новом сценарии России против Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил министр обороны Степан Полторак.

Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.

Напомним, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря. В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.