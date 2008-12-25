В этом году из СБУ уволились 1 400 человек - мало платят

Вследствие низкой заработной платы в текущем году из Службы безопасности Украины уволилось более 1 тыс. 400 сотрудников.

Об этом в интервью газете «Дело» (№ 238 от 25 декабря 2008 года) сообщила заместитель председателя СБУ Светлана НЕЖНОВА.

«Следующий год будет очень сложным для всех распорядителей бюджетных средств, и для СБУ в том числе. Если в 2008 году наш бюджет составлял 1,9 млрд. грн., то в следующем он запланирован на 300 млн. меньше - приблизительно 1,6 млрд. То есть на развитие материально-технической базы средств уже не будет. Только на зарплату, которую правительство для нас оставило на уровне этого года», - сказала С.НЕЖНОВА о перспективах финансирования спецслужбы в 2009 году.

При этом она отметила, для стабильной работы Службы безопасности необходимо финансирование в объеме 4,5 млрд. грн.

Отвечая на вопрос о принятых мерах по экономии средств, заместитель председателя СБУ сообщила, что «две недели назад уже вышел приказ о сокращении расходов на командировки, горюче-смазочные материалы, мобильную связь и т.д. Режим жесткой экономии по всем статьям бюджета функционирует в Службе на протяжении всего 2008 года. Например, норма расходов бензина уменьшена на 25%. Мобильные телефоны оставляем только у руководящего звена и оперативных сотрудников. Тут сокращение составляет приблизительно 60%. Кроме того, мы сейчас устанавливаем в административных зданиях счетчики на воду и энергоносители. Кроме того, планируем централизовать бюджетные потоки в Службе безопасности».

При этом С.НЕЖНОВА отметила, что зарплаты сотрудников уменьшаться не будут. «Денежное обеспечение останется на прежнем уровне - уровне этого года. Со всеми надбавками и премиями. Кстати, премии в этом году, как и в прошлом, руководству по единогласному решению коллегии не выплачивались», - сказала она.