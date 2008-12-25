В России украинца приговорили к 7 годам тюрьмы за контрабанду урана

Суд города Новошахтинск Ростовской области РФ приговорил гражданина Украины Василия МАРТИНОВИЧА к семи годам лишения свободы, а гражданина России Юрия СЫЩИКОВА - к шести годам - за контрабанду радиоактивных веществ из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области.

"Как удалось установить сотрудникам регионального ФСБ, осужденные вступили в сговор, согласно которому В.МАРТИНОВИЧ должен был незаконно приобретать ядерные материалы и перемещать их на территорию России, а Ю.СЫЩИКОВ - подыскивать в России покупателей радиоактивных веществ", - говорится в пресс-релизе.

Отмечает, что в феврале 2008 года В.МАРТИНОВИЧ пешком пересек российско-украинскую границу с радиоактивным веществом.

"В одной из гостиниц Новошахтинска В.МАРТИНОВИЧ и Ю.СЫЩИКОВ передали пробную партию вещества покупателю, в роли которого выступил сотрудник ФСБ, после чего обоих задержали", - отмечается в сообщении.

По заключению экспертов, изъятое вещество является металлическим ураном-238, весом 21,209 грамма, ядерным материалом, радиоактивным веществом и источником ионизирующего излучения.

Суд признал В.МАРТИНОВИЧА и Ю.СЫЩИКОВА виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 220 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ) и частью 2 статьи 188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда радиоактивных веществ и ядерных материалов) и приговорил их к семи и шести годам колонии общего режима соответственно. Кроме того они должны будут выплатить по 900 тыс. руб. (около 32 тыс. долл.).