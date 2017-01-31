Экс-главу банка "Михайловский" задержали и привезли в суд после попытки побега

Бывшего главу банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который вчера сбежал из-под домашнего ареста, задержали и доставили в суд. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в своем Facebook.

Дорошенко доставлен в суд для участия в судебном заседании по изменению меры пресечения.

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"Экс-председатель правления банка "Михайловский" И. Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании по изменению меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала она.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста.

Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду.

"Его жена подбирает там садик для детей", - рассказал собеседник издания.