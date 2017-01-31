"Коррупция, политическое давление и нападения на журналистов": Freedom House оценила Украину как "частично свободную" страну

Об этом сообщает "Громадське".

По убеждению авторов доклада, Украина продолжает оправляться от кризиса после отстранения Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также оккупации Крыма и начала военного конфликта на Донбассе.

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«Несостоятельность руководства государства преодолеть масштабную коррупцию в высших эшелонах власти подорвала популярность правительства и негативно сказалась на эффективности проведения реформ в различных отраслях. В сфере гражданских свобод угрозу свободе прессы составляли политическое давление и нападения на журналистов», — говорится в докладе исследования.

Отмечается, что после убийства журналиста Павла Шеремета в течение 2016 года еще несколько журналистов и медиа-организаций сталкивались с насилием, угрозами и преследованиями — как на подконтрольных украинской власти, так и на контролируемых боевиками территориях.

При этом авторы исследования отметили усиление мер безопасности во время Марша равенства, который собрал представителей ЛГБТ-сообщества и других неравнодушных к их проблемам граждан.

Однако, убеждены исследователи, другие акции ЛГБТ-сообщества сопровождались угрозами и нападениями.

Также, согласно исследованию, украинская власть не очень продвинулась в вопросе выполнения требований, предъявленных к ней украинским обществом и международным сообществом, относительно расследования и наказания за преступления, "совершенные в последние месяцы правления Януковича».

По уровню соблюдения прав и свобод Украину Freedom House оценили как «частично свободную» страну:

Политические права — 3 из 7;

Гражданские права — 3 из 7;

Общая оценка свободы — 61 из 100.