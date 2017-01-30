Обострение под Авдеевкой: утром погибли 2 украинских военных, 5 ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Ситуация на Донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии. Огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака. Около 10.30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается до сих пор. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, во время воскресного штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 9 ранены и еще 4 - травмированы.