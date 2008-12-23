Глава Нафтогаза: переговоры с Газпромом - в завершающей стадии

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что переговорный процесс с ОАО «Газпром» о поставках и транзите газа в 2009 году находится на завершающей стадии. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня, мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Впрочем, как и месяц назад. Все необходимые документы для контрактования с нашими российскими коллегами подготовлены и согласованы сторонами», – сказал он.

При этом глава "Нафтогаза" добавил, что, «к сожалению, финансовые проблемы, которые возникли в связи с кризисом, нестабильность украинского валютного рынка и значительная задолженность внутренних потребителей привели к срыву графика платежей за импортный газ».

«Именно финансовый вопрос стал камнем преткновения для завершения переговоров», – отметил О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что «расчеты с поставщиком импортного газа (компанией "РосУкрЭнерго" - УНИАН) проводятся постоянно».

«Как только на счет НАКа поступают средства от потребителей, они сразу же направляются на приобретение валюты и расчеты за импортный газ. Опять же акцентирую внимание на том, что сегодняшняя ситуация на мировых финансовых рынках достаточно затрудняет привлечение заемных средств. Но мы стараемся привлечь необходимые ресурсы для выполнения наших финансовых обязательств», – сказал глава «Нафтогаза».