Вот такая “петрушка”

Бабий Яр считают символом массового убийства во всем мире.

Только за первые два дня (29-30 сентября 1941 года) количество расстрелянных евреев в Бабьем Яру достигло почти 34 тысяч человек.

Точное количество всех погибших в Бабьем Яру не установлено и до сих пор.

Всего, по мнению историков, в Бабьем Яру погибло свыше 100 тысяч человек, среди которых исследователи Холокоста называют не менее 50 тысяч евреев... Последнее время появился данные, превышают вдвое и эти страшные цифры.

Сегодня киевские власти вручали государственные благодарности праведникам, которые подростками спасли земляков- евреев. Людей, чьи имена высечены на стене памяти в Иерусалиме, сегодня кормили картофельным пюре с котлетами и угощали ста граммами в столичной мэрии.

Любовь Пьяных в 1941 году жила у Голосеевском районе, близ нынешней Московской площади:

- Мне было тогда 17 лет, я заботилась о еврейском мальчике, отец которого был в плену, а мать расстреляли. Наша семья забрала его, когда начались репрессии немцев против евреев. Я его вырастила, он выучился, работал уже после войны. Умер от астмы, когда ему было уже за сорок.

Расстрелов Любовь Тимофеевна не видела – это было далеко от ее дома. Но тогда, говорит, все заранее понимали, что именно так произойдет. Когда люди шли в Бабий Яр, им говорили: " Вас будут расстреливать". Но они не верили, говорили: "Нас вывезут, мы будем работать. Немцы - гуманный народ, зачем им нас расстреливать?" Это делалось обманом. В объявлениях говорилось, что нужно взять теплые и ценные вещи, паек. Выбрались из Яра немногие - только те, кто был легко раненн. В семью соседей после расстрелов пришел врач-еврей, который остался жив. Они прятали его вплоть до освобождения Киева от немцев.

Евгений Тонкий жил на Подоле и получилось так, що сам помогал знакомым евреям-ровесникам собираться на расстрел

- Это длинная история. Как только немцы зашли в Киев, образовалось безвластие. Три дня были погромы, растащили, что могли. А через неделю вышел приказ немецкого коменданта Киева. Всюду были расклеены объявления приблизительно такого содержания: “Всем жидам города Киева явиться на улицу Керосинную (это возле мотозавода, на Лукьяновке) с документами, теплыми вещами для отправления в Палестину. За неявку – расстрел на месте”. Люди верили этому, спокойно собирались.

Тогда на Подоле, на Житнем рынке нанимали двуколки, грузили свои вещи для отправки. Я был еще мальчиком и помогал своим одногодкам из еврейских семей грузить их вещи, которые, думали, будут перегружать на поезд. Когда подъехали к оцеплению из полицаев – а там наши соотечественники с трезубцами на кокардах. До сих пор эти трезубцы ненавижу. Кстати, расстреливали евреев тоже полицаи-украинцы. Всех евреев туда пропускали, нас – нет. Тогда в паспортах стояла графа “национальность”. Когда кольцо замкнулось, люди начали понимать, что это конец. Но выхода оттуда уже не было.

Меня хоть и не пустили, но я видел, как складывались паспорта на одну кучу, в другую – сбрасывали вещи, одежду – их всех раздевали. Дальше – к оврагу. Туда тянулась дорога, по обе стороны которой стояли пулеметы. Вечером стрельба прекратилась, но кольцо из полицаев оставили. Самые ловкие, оставшись в живых, смогли сквозь кусты пролезть наружу.

А спасал четырнадцатилетний Женя тех, кто не отправился дорогой смерти. Вместе с друзьями он прятал знакомых в склепе на кладбище.

- Мы носили им еду, папиросы. Но потом их кто-то сдал - предателей тогда хватало. Люди, чтоб завладеть жильем, докладывали немецким старостам, где живут евреи. “А, Юда? Капут!” – можно было слышать от немцев, когда те узнавали, что где-то уцелели евреи. На месте и расстреливали. Даже не позволяли их хоронить. Помогали мы и тем евреям, которые скрывались после расстрелов. Помню дядю Мишу и дядю Леву. Когда вернулась наша армия, они стали ее солдатами. Мне приходилось скрываться и самому. Ночевали с друзьями где приходилось, ведь и нас тоже “закладывали”. Вот такая вот “петрушка”...

Записал Дмитрий Стаховский