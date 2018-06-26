Вот такая “петрушка”
Всюду были расклеены объявления : “Всем жидам города Киева явиться..." Когда кольцо замкнулось, люди начали понимать, что это конец. Но выхода оттуда уже не было... 65 лет трагедии Бабьего Яра
Бабий Яр считают символом массового убийства во всем мире.
Только за первые два дня (29-30 сентября 1941 года) количество расстрелянных евреев в Бабьем Яру достигло почти 34 тысяч человек.
Точное количество всех погибших в Бабьем Яру не установлено и до сих пор.
Всего, по мнению историков, в Бабьем Яру погибло свыше 100 тысяч человек, среди которых исследователи Холокоста называют не менее 50 тысяч евреев... Последнее время появился данные, превышают вдвое и эти страшные цифры.
Сегодня киевские власти вручали государственные благодарности праведникам, которые подростками спасли земляков- евреев. Людей, чьи имена высечены на стене памяти в Иерусалиме, сегодня кормили картофельным пюре с котлетами и угощали ста граммами в столичной мэрии.
Любовь Пьяных в 1941 году жила у Голосеевском районе, близ нынешней Московской площади:
- Мне было тогда 17 лет, я заботилась о еврейском мальчике, отец которого был в плену, а мать расстреляли. Наша семья забрала его, когда начались репрессии немцев против евреев. Я его вырастила, он выучился, работал уже после войны. Умер от астмы, когда ему было уже за сорок.
Расстрелов Любовь Тимофеевна не видела – это было далеко от ее дома. Но тогда, говорит, все заранее понимали, что именно так произойдет. Когда люди шли в Бабий Яр, им говорили: " Вас будут расстреливать". Но они не верили, говорили: "Нас вывезут, мы будем работать. Немцы - гуманный народ, зачем им нас расстреливать?" Это делалось обманом. В объявлениях говорилось, что нужно взять теплые и ценные вещи, паек. Выбрались из Яра немногие - только те, кто был легко раненн. В семью соседей после расстрелов пришел врач-еврей, который остался жив. Они прятали его вплоть до освобождения Киева от немцев.
Евгений Тонкий жил на Подоле и получилось так, що сам помогал знакомым евреям-ровесникам собираться на расстрел
- Это длинная история. Как только немцы зашли в Киев, образовалось безвластие. Три дня были погромы, растащили, что могли. А через неделю вышел приказ немецкого коменданта Киева. Всюду были расклеены объявления приблизительно такого содержания: “Всем жидам города Киева явиться на улицу Керосинную (это возле мотозавода, на Лукьяновке) с документами, теплыми вещами для отправления в Палестину. За неявку – расстрел на месте”. Люди верили этому, спокойно собирались.
Тогда на Подоле, на Житнем рынке нанимали двуколки, грузили свои вещи для отправки. Я был еще мальчиком и помогал своим одногодкам из еврейских семей грузить их вещи, которые, думали, будут перегружать на поезд. Когда подъехали к оцеплению из полицаев – а там наши соотечественники с трезубцами на кокардах. До сих пор эти трезубцы ненавижу. Кстати, расстреливали евреев тоже полицаи-украинцы. Всех евреев туда пропускали, нас – нет. Тогда в паспортах стояла графа “национальность”. Когда кольцо замкнулось, люди начали понимать, что это конец. Но выхода оттуда уже не было.
Меня хоть и не пустили, но я видел, как складывались паспорта на одну кучу, в другую – сбрасывали вещи, одежду – их всех раздевали. Дальше – к оврагу. Туда тянулась дорога, по обе стороны которой стояли пулеметы. Вечером стрельба прекратилась, но кольцо из полицаев оставили. Самые ловкие, оставшись в живых, смогли сквозь кусты пролезть наружу.
А спасал четырнадцатилетний Женя тех, кто не отправился дорогой смерти. Вместе с друзьями он прятал знакомых в склепе на кладбище.
- Мы носили им еду, папиросы. Но потом их кто-то сдал - предателей тогда хватало. Люди, чтоб завладеть жильем, докладывали немецким старостам, где живут евреи. “А, Юда? Капут!” – можно было слышать от немцев, когда те узнавали, что где-то уцелели евреи. На месте и расстреливали. Даже не позволяли их хоронить. Помогали мы и тем евреям, которые скрывались после расстрелов. Помню дядю Мишу и дядю Леву. Когда вернулась наша армия, они стали ее солдатами. Мне приходилось скрываться и самому. Ночевали с друзьями где приходилось, ведь и нас тоже “закладывали”. Вот такая вот “петрушка”...
Записал Дмитрий Стаховский