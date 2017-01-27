Творческий подход к флешмобу: моряки ВМС отжались 22 раза, образовав герб Украины и якорь (видео)

16:56, 27 января 2017
Общество
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Украинские моряки выполнили сразу 2 флешмоба #22pushupchallenge на Западной военно-морской базе ВМС ВС Украины.

Украинские моряки образовали герб и якорь, виконучи эстафету / Скриншот видео

Так, командование национального флота приняло вызов от оперативного командования «Юг».

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Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины, присоединились к эстафете и руководство и курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

"Около двух сотен будущих и действующих офицеров ВМС ВС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко сформировали живые фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный", - говорится в сообщении.

Эстафета передана Командованию Сухопутных войск ВС Украины и Национальному университету "Одесская морская академия".

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Теги: #ВМС#22PushupChallenge#моряки