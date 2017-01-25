"В ответ на сожжение": на Днепропетровщине предлагают провести флешмоб с флагами Украины

15:41, 25 января 2017
Общество
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В Кривом Роге предложили установить флаги на всех домах города.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на соцсети.

Так, криворожанам предложили запустить "флешмоб" - установить флаги Украины на собственных домах и на всех учреждениях.

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"В ответ на сожженный флаг установим сотни флагов. Где флагштоки, где есть возможность - установим флаги Украины. Потому что очень они не нравятся нашим врагам. Пусть будут подняты желто-синие и красно-черные цвета в нашем городе", - говорится в заметке пользователя Facebook Ильяны Гайдук.

Как известно, накануне в Кривом Роге сожгли государственный флаг Украины у стелы Героев АТО.

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Теги: #Днепр#флаг