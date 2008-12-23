Курсы валют в коммерческих банках Киева
Доллар в среднем - 7,3/8,3 грн.
Сегодня в коммерческих банках Киева курс покупки-продажи доллара в среднем составляет 7,30/8,30 грн., евро – 10,00 /11,50 грн.
Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:
«Укрсоцбанк»: доллар США – 6,90/8,85 грн., евро – 9,20/12,00 грн.;
«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,30/8,50 грн., евро – 10,00/12,00 грн.;
«Укргазбанк»: доллар США – 7,50/8,30 грн., евро – 10,40/11,60 грн.;
«Родовид Банк»: доллар США – 7,25/8,85 грн., евро – 10,15/12,50 грн.;
«OTP Банк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,30/11,53 грн.;
«Ощадбанк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,00/11,50 грн.;
«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,30/8,00 грн., евро – 9,80/11,30 грн.
Официальный курс гривни не изменился и на сегодня составляет 7,8788 грн./долл. США, 10,983047 грн./евро.
Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.
Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.