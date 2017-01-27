В Днепре полицейский вымогал у несовершеннолетнего деньги, шантажируя открытием дела (фото, видео)

В Днепре полицейский требовал у 13-летнего школьника деньги, угрожая уголовной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

В частности, отмечается, что правоохранители поймали 19-летнего парня, который похитил деньги у двух несовершеннолетних. Впрочем, во время разговора с полицейскими заверил, что, вроде бы, это его попросил сделать 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела полиции обвинил школьника в преступлении.

«Хоть подросток и не состоит на учете, как «проблемный» и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления», - говорится в сообщении.

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В то же время, когда старший брат школьника пришел на разговор к полицейскому, тот заявил, что не будет открывать уголовное производство относительно ребенка за 5 тысяч гривен, парень передал эту информацию во внутреннюю безопасность полиции.

По материалам УВБ прокуратура области начала уголовное производство в отношении полицейского. Он получил сначала 1 тысячу гривен, а в следующий раз – еще 4 тысячи.

«Осознавая, что его могут задержать, инспектор пришел на оговоренную встречу в бронежилете и с травматическим пистолетом. Полученную взятку он понес в ближайший бар и попросил бармена заменить полученные купюры на другие», - сообщили в полиции, добавив «в этот момент инспектора полиции задержали оперативники внутренней безопасности при поддержке бойцов спецподразделения КОРД и с участием работников прокуратуры области».

У задержанного изъяли деньги, травматический пистолет и патроны к нему. В настоящее время полицейский находится под стражей.