Школы Севастополя готовят продуктовый запас на 2009 год

В школах Севастополя готовят продуктовый запас на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

В частности, по его словам, тогда как в учебных заведениях некоторых регионов Украины „или сокращают, или прекращают бесплатное питание учеников, у нас нет этого, в полном объеме у нас все продолжается”. Как отметил В.КАЗАРИН „у нас даже есть определенный резерв средств, и вот с учетом тех возможных сложностей, которые могут ожидать нас в следующем году по линии бюджетного финансирования, мы уже сегодня готовим определенный такой продуктовый запас в учебных заведениях на следующий год. Чтобы с учетом всяких возможных конъюнктурных колебаний, наши дети все равно были обеспечены”.

Первый заместитель городского председателя также отметил, что финансово-экономическая ситуация в городе остается стабильной, задержек с выплатой заработной платы работникам бюджетных учреждений нет.