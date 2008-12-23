Бензин может снова подорожать

Стоимость бензина на украинских заправках неожиданно выросла на 20-30 копеек. Вчера украинские АЗС продавали литр бензина А-95 в среднем по 5,05 гривни, пишет "Дело". Еще пару дней назад можно было заправиться этим топливом по 4,75. Участники рынка утверждают, что повышение цен вызвано резким подорожанием доллара. И якобы если курс не понизится, то топливо подорожает еще как минимум на 10%.

В правительстве эти заявления остро раскритиковали. По словам чиновников, участники рынка нефтепродуктов занялись организованными спекуляциями на фоне падения цен на нефть. Уже сегодня Кабмин собирается обратиться в Антимонопольный комитет с требованием начать расследование деятельности крупнейших операторов топливного рынка.

Аналитики поддерживают участников рынка и говорят, что повышение стоимости бензина произошло действительно по причине валютных скачков. По оценкам исполнительного директора аналитической компании UPECO Сергея Куюна, около 80% операций на топливном рынке осуществляется в валюте. «Нефть действительно очень сильно подешевела, но снижение цен произошло в долларах, — объясняет он. — Для Украины, где доллар растет, тенденция снижения стоимости бензина в связи с этим пока не сильно ощущается». Однако в правительстве этим заверениям не верят. «Заявлениям о том, что операторы повышают цены из-за резкого скачка валюты, теперь вряд ли поверят — в пятницу курс доллара начал падать, — напоминает советник премьера Юлии Тимошенко по энергетическим вопросам Сергей Пашинский. — Я уверен, что если картельный сговор будет доказан, компаниям не удастся избежать штрафов на миллионы гривен».

В свою очередь, операторы рынка заявляют, что нестабильность украинской валюты еще больше повлияет на стоимость бензина. «Если ситуация не изменится, мы прогнозируем увеличение стоимости бензина на 30 копеек за один литр», — сообщили в одной из компаний. Участники рынка отмечают, что снижение стоимости бензина возможно лишь при более низком курсе доллара. «Все зависит от того, подешевеет ли американская валюта», — объясняют в пресс-службе компании «Параллель».

Правительство уже давно обвиняет украинских операторов топливного рынка в получении сверхприбылей. По данным оперативного отчета, подготовленного премьер-министру Юлии Тимошенко специальной экспертно-аналитической группой, прибыль от каждого проданного литра бензина составляет от 1 до 1,5 гривни. О сверхприбыли говорят и депутаты, которые в ближайшее время готовятся рассмотреть законопроект о повышении акциза для нефтетрейдеров с 60 до 110 евро. «Правительство должно всерьез заняться рынком, поскольку больше нефтетрейдеров в настоящее время зарабатывают только банки на валютной разнице, — считает глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин. — Но заработок банков вряд ли можно назвать заработком, это мошенничество».

В самих компаниях, торгующих топливом, такую информацию не подтверждают. «Средняя годовая прибыль колеблется на уровне 5-10%», — уверяет один из участников рынка.