Украинско-российский газовый спор подталкивает Евросоюз к действиям

На фоне украинско-российского газового спора в Евросоюзе опять стал актуальным вопрос поиска альтернативных путей и источников поступления энергии. Чехия настаивает на ускорении строительства газопровода «Набукко».

Эксперт Центра стратегических и международных наук Александрос Петерсен советует руководству Евросоюза подходить к решению проблемы энергозависимости, руководствуясь ощущением безопасности. По его мнению, в настоящее время транскаспийский газопровод или трубопровод «Набукко» из Турции в Австрию несет первоочередную важность для трансатлантической безопасности. В долговременной перспективе, по мнению эксперта, Евросоюзу необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии.

В то же время уменьшение энергозависимости от Москвы объявила своим приоритетом Чехия, которая с 1-го января будет председательствовать в Евросоюзе. Одним из главных заданий, которое Прага поставила перед собой на следующие шесть месяцев, является продвижение проекта строительства газопровода «Набукко». Тем более, что во времена кризиса, как утверждают эксперты, строительство трубопровода может стоить значительно дешевле.

По словам директора совместного предприятия «Набукко» Райнгарда Митшека, в следующем году из-за падения цен на сталь можно будет пересмотреть объемы необходимого инвестирования в проект. Митшек ждет приятных сюрпризов. Он отмечает, что после строительства «Набукко» единственным поставщиком будет Азербайджан, потом смогут приобщиться Туркменистан, Ирак, Иран или же Египет.

Немецкая волна