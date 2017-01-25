В Нацполиции остаются вакантными около 20 тысяч должностей

18:15, 25 января 2017
Общество
872 0

Уровень нехватки кадров колеблется в зависимости от региона.

В полиции рассказали о количестве вакантных должностей / УНИАН

Как передает УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев.

Читайте такжеЭстафета #22PushupChallenge: украинские силовики отжимаются в поддержку ветеранов боевых действий (видео)

"Мы говорим о том, что он (некомплект – УНИАН) колеблется в пределах около 20 тыс. личного состава. Но если учесть те темпы, с которыми начинаем работу по устранению этой проблемы, сегодня объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей на примерно 3,2 тыс. единиц. До конца года мы хотим увеличить в силу отсутствия или наличия ресурсов эту цифру до 8 тысяч", - сообщил Бушуев.

По его словам, особое внимание уделяется комплектованию личным составом подразделений патрульной полиции.

Бушуев отметил, что уровень некомплектности не является одинаковым в разных областях Украины. "Нельзя сказать, что это конкретно какое-то подразделение. Некомплект совершенно разный. В разных областях по-разному: где-то не хватает следователей, где больше не хватает уголовного розыска, где-то – больше обеспечения. То есть это не та категория, чтобы сказать, что провал в конкретном направлении", - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацполиция#вакансии