Детективы НАБУ задержали помощницу судьи во время получения $23 тысяч взятки

Как сообщает сайт НАБУ, по версии следствия, эта особа ввела в заблуждение гражданина относительно возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (свыше 627 тыс. грн).

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23 января помощница судьи получила оговоренную сумму денежных средств, после чего была задержана детективами Национального бюро.

Сейчас ей сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 («Мошенничество»), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»). Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения.