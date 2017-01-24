Комиссия Киевсовета согласилась выделить в центре Киева территорию под музей Майдана

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, ссылаясь на решение комиссии, принятое на сегодняшнем заседании.

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Теперь соответствующий проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

В проекте решения говорится о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства для музея Революции достоинства на Аллее героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На этом земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

По словам заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти 2 тыс. артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования. Сейчас они временно хранятся в неприспособленных условиях в музее Ивана Гончара и музее истории Украины во Второй мировой войне. Но музеям не хватает площадей даже для своих сборников.

Как сообщал УНИАН, сегодня музейщики призвали власти как можно скорее решить вопрос по созданию мемориального комплекса героев Небесной сотни – музей Революции достоинства (музея Майдана).