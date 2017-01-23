В Тернополе открыли интерактивный Музей боевых побратимов

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Всего во фронтовой экспозиции более двух сотен единиц.

И это, говорят организаторы, только первый выставочный зал. Здесь детские рисунки, обереги, иконки, которые военные постоянно носили с собой, а еще флаги с подписями бойцов, элементы оружия.

Главный интерактивный экспонат этого музея - всегда включенный экран телевизора, на котором посетители смогут посмотреть фрагменты боев и военные будни в блиндажах.

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Особенность экспозиции заключается в том, что она рассказывает о воинах-добровольцах.

«Самыми ценными экспонатами выставки являются собственно жизненные истории самих бойцов, которые шли на войну добровольцами, без повесток или согласно призванию. Они покинули свои семьи и бизнес для того, чтобы защищать страну», - отмечает экскурсовод.