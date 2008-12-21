Как дешевле накрыть новогодний стол

В Виннице 20 и 27 декабря состоятся предновогодние ярмарки, которые пройдут под лозунгом "Покупай винницкое!".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"В ярмарке примут участие более 30 предприятий Винницы и области, которые представят жителям города широкий ассортимент продуктов питания. Кроме того, это и антикризисное мероприятие, которое направлено на поддержку предприятий пищевой промышленности региона", - сообщил начальник Управления развития потребительского рынка и услуг городского совета Сергей КУДЛАЕНКО.

По его словам, винничане таким способом смогут по приемлемым ценам приобрести все необходимое для праздничного стола, а заодно - и поддержать винницкого товаропроизводителя.

"Ярмарки будут проходить две субботы подряд в канун Нового года с 7 часов утра и до 14 часов на проспекте Юности, где будет перекрыто движение транспорта. Предприниматели, которые будут продавать свою продукцию во время ярмарки, платить за место не будут", - сообщил он.

"Для того чтобы на ярмарку не попали «фальшивые» предприниматели, каждому производителю будут выдавать специальные приглашения, по которым они смогут реализовывать свою продукцию. Ведь уже были случаи, когда некоторые псевдопроизводители покупали товар на оптовых рынках, а затем перепродавали его на ярмарке", - отметил С.КУДЛАЕНКО.