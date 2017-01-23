В Черкасской области мошенница собрала почти 1,5 миллиона гривен якобы для бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в Черкасской области.

Согласно сообщению, женщину, успевшую в течение прошлого года собрать почти 1,5 грн, задержали в городе Смела 21 января.

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В ходе расследования правоохранители установили, что жительница Черкасской области собирала деньги с руководителей промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции.

Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. Женщина звонила руководителям предприятий с просьбами перечислить деньги на счет фонда для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения.

Мошенница во время телефонных разговоров представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощницей высокопоставленных чиновников. Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Все деньги женщина потратила в автоматах игровых салонов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) УКУ. Сейчас продолжается досудебное следствие.