В Полтавской области предприниматели погорели на неуплате налогов

Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области и Управление налоговой милиции ГНА в Полтаве прекратили деятельность группы лиц, незаконно переводивших безналичные средства с банковских счетов в наличные с целью уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Полтавской области, четверо частных предпринимателей переводили деньги со счетов коммерческих структур на платежные карты и снимали их через банкоматы нескольких банковских учреждений областного центра. По указанной схеме были переведены в наличные почти 7,6 млн. грн.

Таким образом злоумышленники уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Полтавской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, с конфискацией имущества.