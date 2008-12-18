Фондовые рынки Европы изменились разнонаправленно

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду, 17 декабря, изменились разнонаправленно на фоне сдержанного отношения инвесторов к действиям Федеральной резервной системы США, снизившей базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня 0-0,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

К закрытию торгов:

- британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35% - до 4324,19 пункта;

- германский DAX понизился на 0,3% - до 3241,92 пункта;

- французский CAC упал на 0,46% - до 4708,38 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).