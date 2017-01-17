В Черновицкой области застрелился военный – СМИ

В Черновицкой области нашли мертвым 24-летнего военнослужащего. Об этом сообщает АСС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что военного нашли с огнестрельным ранением головы. Полиция предполагает, что мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову, это подтвердило вскрытие.

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По данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщает «Северо-бессарабский портал», тело военного обнаружили жители села Вартиковцы Кельменецкого района еще 14 января.

При этом отмечается, что на сайте ГУ НП в Черновицкой области информации о смерти военного нет.

Во время осмотра тела было найдено удостоверение военнослужащего на имя – Вончул Александр Юрьевич, 1993 года рождения. Он работал инструктором кинологического отделения ВВС «Красноильск». СМИ также сообщают, что возле тела военного было обнаружено 4 мм пневматический пистолет «Флобер».

Отец покойного сообщил, что его сын должен был находиться на амбулаторном лечении с 9 по 16 января.

Как сообщал УНИАН, ранее в Полтавской области полиция обнаружила тело 26-летнего капитана Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.

Сообщение о гибели военнослужащего поступило 15 января в Миргородское отделение Национальной полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело капитана контрактной службы с огнестрельным ранением, которое, вероятно, стало причиной его смерти.

Позже военная прокуратура назвала самоубийство – одной из наиболее вероятной версии гибели военнослужащего.