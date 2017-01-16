Военная прокуратура назвала наиболее вероятную версию гибели капитана-контрактника в Миргороде

Военная прокуратура назвала самоубийство – одной из наиболее вероятной версии гибели военнослужащего, офицера ВСУ, тело которого нашли с огнестрельным ранением в Миргороде. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры в Facebook.

«Предварительно установлено, что капитана с огнестрельным ранением головы было обнаружено сослуживцем возле автомобильного парка на территории воинской части», - говорится в сообщении.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

«Наиболее вероятной является версия, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством», - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Полтавской области полиция обнаружила тело 26-летнего капитана Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.

Сообщение о гибели военнослужащего поступило 15 января в Миргородское отделение Национальной полиции.