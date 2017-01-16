Застрелен личный охранник Кадырова - СМИ

Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами - предполагаемыми членами антиправительственного подполья - планировал вооруженную акцию против режима, передает Кавказ.Реалии.

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Вечером 15 января местные силовики захватили его, а через некоторое время вернули семье его труп.

Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. Сообщается, что семья Музаева не верит в версию о его самоубийстве.

Застреленного жителя Курчалоя похоронили тайно 16 января.