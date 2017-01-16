Застрелен личный охранник Кадырова - СМИ
19:38, 16 января 2017Мир
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В райцентре Курчалой прошли похороны Алихана Геланиевича Музаева, одного из охранников главы Чечни Рамзана Кадырова.
Застрелен охранник Кадырова / kavkazr.com
Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами - предполагаемыми членами антиправительственного подполья - планировал вооруженную акцию против режима, передает Кавказ.Реалии.
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Вечером 15 января местные силовики захватили его, а через некоторое время вернули семье его труп.
Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. Сообщается, что семья Музаева не верит в версию о его самоубийстве.
Застреленного жителя Курчалоя похоронили тайно 16 января.
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