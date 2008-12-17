Межбанк превратился в толпу паникеров - эксперты

Интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке не смогли предотвратить падение гривни. Независимые эксперты считают политику Нацбанка непоследовательной и советуют отказаться от нереалистичных прогнозов, которые дезориентируют участников рынка.

Межбанковский рынок превратился в толпу паникеров, которые не верят прогнозам Национального банка, говорят участники валютного рынка. В то же время многие банкиры признают, что макроэкономических оснований для резкого падения гривни нет. Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает неудачные интервенции Нацбанка результатом непоследовательности его политики. Ведь весной НБУ прогнозировал, что доллар не будет стоить больше пяти с половиной гривен. А на прошлой неделе обещал остановить курс на уровне семи с половиной гривен за доллар: «Зафиксировать валютный курс вряд ли удастся. Поэтому в лучшем случае, что мы можем сделать, это, очевидно, «сдувать» какие-то пиковые колебания. Но это непростая технологическая задача». Идея вице-премьера Григория Немыри привязать курс гривни не к доллару, а к евро, по мнению Бураковского, нуждается в изучении. Эксперт не исключил, что оптимальным было бы установление зависимости гривни к обеим главным мировым валютам.

Немецкая волна