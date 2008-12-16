В Луганской области на одну вакансию претендуют 9 безработных

По состоянию на 12 декабря в Луганской области на одну вакансию претендовали 9 безработных. Так, количество вакансий составляло 3 тыс. 509 рабочих мест, тогда как общее количество зарегистрированных безработных граждан – 32 тыс. 384 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном центре занятости, за два месяца количество безработных, которые ежемесячно регистрируются в Луганской области, возросло на 53%, или 3 тыс. 459 лиц. Так, в сентябре в центрах занятости были зарегистрированы 6 тыс. 532 безработных, в октябре 7 тыс. 396, а в ноябре 9 тыс. 991.

Из зарегистрированных в ноябре 9 тыс. 991 безработных 54,8% (5475 лиц) было уволены по ст.36 Кодекса законов о труде (при согласии сторон), 22,9% (2285) – по ст.38 (неуважительная причина), 2,2% (224) – по ст.40 (сокращение штата).

В то же время количество вакансий за октябрь уменьшилось почти на 6%, или на 309 мест - до 4 тыс. 874, а за ноябрь – на 19%, или 933 места - до 3 тыс. 941 вакансии.