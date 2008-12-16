МВД контролирует деньги, выделенные на НСК "Олимпийский"

Подразделения борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины постоянно контролируют ход строительства на НСК “Олимпийский” и, в частности, расходование бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО на пресс-конференции по подготовке милиции к проведению Евро-2012 в Украине.

По словам заместителя министра, в каждой службе МВД созданы соответствующие отделы или группы и назначены ответственные за обеспечение безопасности во время подготовки и проведения будущего турнира. По его словам, сегодня правоохранительные органы по всем направлениям осуществляют как работы по подготовке к Евро-2012, так и контроль за их выполнением.

“В частности, начинаются работы по строительству НСК “Олимпийский”. Соответственно, службы борьбы с экономической преступностью имеют соответствующих специалистов, которые будут контролировать это мероприятие, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что там можно что-то освоить и совсем за пределами этого комплекса”, - сказал А.САВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

В то же время, 28 ноября министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заверил, что стоимость монтажных работ на стадионе составляет 1 млрд. 398 млн. 505 тыс. грн, а другие расходы касаются не реконструкции, а обустройства прилегающих к спорткомплексу территорий, и в первую очередь строительства коммуникационных сетей. Он также сообщил, что правительство дало поручение правоохранительным органам контролировать использование бюджетных средств во время реконструкции «Олимпийского».