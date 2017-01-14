Япония передала Украине медоборудование стоимостью более 22,5 миллионов гривень

В церемонии передачи оборудования принял участие президент Петр Порошенко, заместитель исполнительного директора Офиса проектной поддержки ООН Виталий Ваншелбойм и посол Японии в Украине Сигэки Суми, который вручил сертификаты на соответствующее медицинское оборудование, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта международной технической помощи «Неотложная поддержка в Украине способности предоставления медицинской помощи».

«Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, Организации Объединенных Наций и Японии, а еще и первым событием Года Японии в Украине, которое символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией», - подчеркнул глава государства.

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Президент отметил, что ранее таким оборудованием, в первую очередь, обеспечивались больницы, которые обслуживают высших должностных лиц, а сегодня по его поручению в первую очередь высокотехнологичным новейшим медицинским оборудованием оснащаются военные госпитали.

«Это четко отражает те приоритеты, которые есть сегодня у меня как у президента, у командования пограничных войск, ВСУ, чтобы вы - лучшие украинцы, герои, элита страны получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите», - сказал Порошенко во время общения с военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале.

Среди переданного оборудования - компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопический комплект Olympus, цифровая рентгеновская система Calypso. Донором проекта выступило правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. грн.

Как сообщил президенту начальник отделения диагностики госпиталя ГПСУ Василий Петренко, новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь, в первую очередь, раненным воинам АТО, которые прибывают в медучреждения на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей. Все услуги для них будут предоставляться бесплатно.

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Президент и посол Японии в Украине ознакомились с работой кабинета компьютерной томографии, осмотрели оборудование отделение лучевой диагностики, в частности новейшую рентгеновскую систему, видеоэндоскопический комплект, а также проверили условия работы медицинского персонала.

Передавая сертификаты председателю Госпогранслужбы Виктору Назаренко, Суми отметил, что рад передать оборудование и выразил надежду, что оно поможет улучшить лечение и военнослужащих, и гражданских лиц.

Порошенко также ознакомился с условиями стационарного лечения больных, обеспечением медицинским оборудованием и посетил пограничников, которые получили ранения во время выполнения задач в зоне проведения АТО.

Справка. Госпиталь начал работать в 1984 году. Сейчас он имеет пять клиник и другие отдельные медицинские подразделения на 300 мест. С начала российской агрессии на востоке страны медицинский персонал Центрального клинического госпиталя принимал участие в усилении лечебных подразделений на линии разграничения, а также совершал выезды в органы Госпогранслужбы в зоне проведения антитеррористической операции. Силами мобильных врачебных бригад проводилась эвакуация раненых и больных из лечебных заведений ВСУ и других медучреждений областей, прилегающих к районам, где проходят боевые действия. 26 сотрудников Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы являются участниками АТО.