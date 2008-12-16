Курс доллара к винницким продуктам отношения не имеет

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ считает, что продукты питания, которые производятся в регионе, дорожают спекулятивно на фоне финансово-экономического кризиса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК, ссылаясь на слова губернатора.

"Оснований для роста цен на сельскохозяйственную продукцию, которая выращивается в Винницкой области, нет. Продукты питания дорожают спекулятивно на фоне финансово-экономического кризиса", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

Он также предполагает, что цены на продовольственные товары будут снижаться. "Региональный аграрный сектор продемонстрировал наилучший за свою историю вал и показатели урожайности практически по всем культурам", - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ.

В том, что торговцы поднимают цены вслед за ростом доллара, губернатор видит спекулятивную составляющую. "То, что продаем на рынках, – мясо, молоко, сельскохозяйственные товары, – это продукт, который мы выращиваем за гривню, и никакого отношения курс валюты к ценам на рынке не имеет, если это украинский продукт", - сказал он.

Также председатель ОГА не исключает, что произойдет традиционный новогодний скачок цен, однако он убежден, что продукты питания отечественного производства должны подешеветь.

"Одним из «плюсов» кризиса является падение уровня инфляции из-за уменьшения потребления, следовательно, оснований для роста стоимости продтоваров нет", - заметил А.ДОМБРОВСКИЙ.

"Те полномочия, которые предоставлены облгосадминистрациям в рамках рыночного регулирования цен, в области использованы", - подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в аграрном секторе в условиях кризиса, губернатор заметил: "Даже в условиях финансово-экономического кризиса можно сбалансировать эту отрасль, чтобы защищенными себя чувствовали и аграрии, и люди на базаре, и в магазине. Нужно работать дальше и корректировать государственную политику, чтобы поддерживать сельскохозяйственного производителя и увеличивать субсидию напрямую на эту отрасль".

Справка УНИАН. Распоряжением председателя Винницкой облгосадминистрации установлен предельный уровень торговой надбавки на основные виды продовольственных товаров.

Надбавка на муку, макаронные изделия, сахар, крупу манную и гречневую предусматривается не более 20% к оптовым ценам производителей, расположенных на территории области, и не более 15% к ценам поставщиков товаров, производители которых расположены за пределами области. На хлеб введена 5% торговая надбавка, дополнительно может быть включено в цену не более 6% транспортных затрат в пределах населенного пункта и не более 10% - за его границами.

В области также действует ограничение уровня рентабельности производства муки пшеничной и ржаной на уровне 8% и хлеба и хлебобулочных изделий – не более 5%. И это касается всех производителей области независимо от формы собственности и объемов производства.