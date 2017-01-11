В Генштабе еще не приняли решения о призыве на службу офицеров запаса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы», который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

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«Решение о призыве (офицеров запаса - УНИАН) еще не принято», - заявил Андрусяк, добавив, что в случае необходимости в Вооруженные силы будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.